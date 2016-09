Olimpiadi grigionesi al voto

Il governo grigionese intende far avanzare la candidatura cantonale per le Olimpiadi invernali del 2026, appoggiata dal parlamento in dicembre. L'esecutivo prevede di chiamare gli elettori a esprimersi in merito nel primo semestre dell'anno prossimo.

Lo ha detto oggi a Coira il direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS), Jon Domenic Parolini, precisando che domani il governo ne discuterà con rappresentanti di Swiss Olympic (ente che è simultaneamente Comitato nazionale olimpico e Associazione delle federazioni sportive svizzere che rappresentano discipline olimpiche e no).

I promotori - l'Unione grigionese delle Arti e mestieri, la Camera di commercio, l'Associazione degli imprenditori dei Grigioni e Hotelleriesuisse Grigioni - diverse organizzazioni economiche cantonali - hanno consegnato le grandi linee del progetto due settimane fa all'esecutivo cantonale che ora intende farlo avanzare, ha spiegato Parolini. Una prima votazione cantonale sarà su un credito di diversi milioni di franchi per la candidatura di "Olympia Graubünden 2026". Se questo verrà accettato bisognerà tornare alle urne in merito alla realizzazione del piano e suoi costi.

Finora i progetti olimpici del cantone sono stati bocciati in votazione popolare. Nel 1980 i cittadini li hanno respinti con il 77% dei voti. Stesso risultato nel 1986 in votazioni comunali per una candidatura doppia St. Moritz/Davos (GR). Più recentemente, nel marzo 2013, il 52,7% dei votanti ha affossato la candidatura per i Giochi invernali del 2022. Da allora, la situazione economica grigionese è nettamente peggiorata e il mondo economico pensa che il grande avvenimento sportivo possa fornire al cantone nuovi impulsi contro il trend congiunturale negativo.

Cinque gruppi hanno ufficialmente presentato la loro candidatura a Swiss Olympic per l'organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali del 2026. Oltre ai Grigioni ("Olympia Graubünden 2026"), vi sono candidature dai cantoni romandi Vaud e Vallese ("The Swiss Made Winter Games"), dalla Svizzera centrale ("Zentralschweiz 2026"), da parte di un ingegnere civile di Gstaad (BE) che punta su una decentralizzazione in tutte le regioni elvetiche ("Switzerland 2026") e, infine, da parte dell'ex direttore della Festa federale di ginnastica Fränk Hofer per tutto il Paese ("2026 - Games for our future").

Finora la Svizzera ha ospitato due volte i Giochi olimpici invernali e sempre a St. Moritz, nel 1928 e nel 1948. Sion ha presentato due candidature senza però riuscire a ottenere la manifestazione: nel 2002 i Giochi erano stati attribuiti a Salt Lake City (Utah, USA) e nel 2006 a Torino. A Losanna nel 1988 gli elettori avevano bocciato un progetto con una maggioranza del 62%.

(Ats)