Omicidio Adeline, "Valutazione errata ma non colpevole"

L'ex direttrice del Servizio ginevrino di esecuzione delle pene (SAPEM) ha vinto il ricorso presentato contro la sanzione disciplinare inflittale dal Consiglio di Stato per aver autorizzato l'uscita di Fabrice A., il detenuto plurirecidivo che ha ucciso la socioterapeuta Adeline nel settembre 2013 in un bosco di Ginevra (vedi correlati).

Con una sentenza divulgata oggi dal giornale Le Temps, il cui contenuto è confermato da un comunicato, la Camera amministrativa della Corte di giustizia di Ginevra annulla la sanzione inflitta alla funzionaria, degradata nel giugno 2015 a semplice impiegata per un periodo di prova di due anni.

Un rapporto steso nel quadro dell'inchiesta amministrativa condotta contro la direttrice l'aveva già scagionata, ricorda il suo avvocato Robert Assaël. "La giustizia le dà ora ragione".

Mentre il Consiglio di Stato aveva considerato che la funzionaria avrebbe dovuto nutrire "seri dubbi" sulla pericolosità del detenuto, la Camera amministrativa ritiene in sostanza che la donna abbia valutato la stessa "in modo erroneo ma non colpevole, tenuto conto degli elementi di cui era in possesso e conformemente alla pratica conosciuta e ammessa dal suo datore di lavoro".

La decisione della giustizia ginevrina nei riguardi dell'ex direttrice del SAPEM interviene a poche settimane dall'inizio del processo di Fabrice A., che si terrà dal 3 al 14 ottobre. L'uomo dovrà rispondere di assassinio, sequestro di persona e rapimento, coazione sessuale e furto.

Adeline, 34 anni, era stata uccisa il 12 settembre 2013 mentre accompagnava il detenuto - condannato in precedenza a vent'anni di reclusione per due stupri - in un centro equestre nel quadro di un'uscita volta a favorire il suo reinserimento sociale.

Dopo il delitto, Fabrice A. si era recato in Polonia, dov'era stato arrestato tre giorni dopo dalla polizia locale. Estradato il 12 dicembre dello stesso anno, il 42enne si trova da allora in detenzione preventiva.

