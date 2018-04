"Paesaggio svizzero minacciato"

di Andrea Bertagni

«La qualità del nostro paesaggio richiede nuove e intense attenzioni». Isabelle Chassot ha una voce forte e chiara, oltre che uno sguardo che sembra benissimo cosa volere dalla vita.

Sarà forse anche per questo che ha scalato in fretta le tappe, se è vero come è vero che a 26 anni è stata eletta in Gran Consiglio e a 36 in Consiglio di Stato del Canton Friborgo, e nel 2013 è stata chiamata da Alain Berset a dirigere l’Ufficio federale della cultura.

«Il paesaggio svizzero - ci dice a Lugano, dove ha partecipato a un convegno sulla Baukultur - è minacciato dall’edilizia selvaggia e impoverito da zone industriali e agglomerati privi di qualità architettonica: una problematica che non riguarda solo le città ma anche lo spazio rurale: pianificare e costruire rientrano senza alcun dubbio nel concetto di cultura. E la cultura, compresa quella della costruzione, ha sempre avuto l’essere umano quale punto di riferimento. Questa manifestazione della cultura plasma l’ambiente di vita delle generazioni a venire e influenza così la società del futuro. La politica, sotto forti pressioni economiche, si dimentica spesso del ruolo centrale della cultura in questo campo. Questa mancanza si riflette poi nei nostri paesaggi e nei nostri insediamenti. Basta guardarsi attorno".