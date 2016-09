Parapendista muore sopra Zinal

Una 27enne francese è deceduta oggi in vallese nei pressi della capanna Tracuit, recipitando da un'altezza di circa 50 metri.

Una parapendista francese di 27 anni è morta ieri pomeriggio nei pressi della capanna di Tracuit, in territorio di Zinal (VS). Lo indica la polizia cantonale vallesana in una nota.

La giovane era partita da Tignousa, dove arriva la funicolare che parte da St-Luc, a 2186 metri di quota. Quando si trovava nella regione del Weisshorn, ha deciso di posarsi alla capanna di Tracuit (3256 m). Giunta quasi a destinazione la 27enne ha perso il controllo del parapendio ed è precipitata in una pietraia da un altezza di circa 50 metri.

Giunti sul posto, i soccorritori di Air Zermatt hanno tentato di rianimare la giovane. Senza successo.

(Ats)