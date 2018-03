Parmelin inaugura il Salone dell'auto

Il consigliere federale Guy Parmelin ha inaugurato oggi l'88esima edizione del Salone dell'auto di Ginevra spezzando una lancia a favore di una mobilità adeguata ai bisogni di ciascuno. Alla manifestazione, che accoglie 180 espositori, sono attesi 700'000 visitatori nell'arco di 11 giorni.

"Puntualità, ecologia, sicurezza: ecco i tre principi fondatori della mobilità contemporanea", ha dichiarato il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione dello sport (DDPS) durante la cerimonia. Questi principi ci incoraggiano a utilizzare i trasposti pubblici, in particolare la ferrovia, ma non abitiamo e non lavoriamo tutti in città o vicino a una stazione, ha aggiunto Parmelin, sottolineando che non dobbiamo opporre i vari tipi di trasporto.

Il ministro ha visitato per la prima volta il salone. "Finora, non ho mai avuto il tempo per ragioni professionali", ha affermato. Nel suo percorso, ha potuto effettuare il pieno a una vettura a idrogeno, ammirare un veicolo volante e accomodarsi in piccole auto elettriche.

Durante la visita ha incontrato il direttore generale delle FFS, Andreas Meyer, con cui ha evocato l'offerta di mobilità combinata proposta dall'ex regia federale. Parmelin si è intrattenuto anche con François Fillon, ex primo ministro e candidato alla presidenziale francese.