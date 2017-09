Parmelin visita la Bregaglia

(LE FOTO) Il consigliere federale si è recato nella zona colpita dalla frana del 23 agosto per essere aggiornato di persona sull'andamento della situazione.

È giunto oggi a Bondo il consigliere federale Guy Parmelin. Il ministro a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha voluto visitare di persona la Valle Bregaglia ed essere aggiornato sull'andamento dei lavori di messa in sicurezza della zona colpita dalla frana del 23 agosto.

Con lui il consigliere di Stato grigionese Christian Rathgeb e la sindaca di Bondo Anna Giacometti. Durante il suo incontro con gli abitanti della valle e delle persone impegnate in prima linea, come riporta la RSI, ha colto l'occasione per mostrare il proprio sostegno.

(Red)