Parole di lode di Guterres per la Svizzera

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è congratulato con la Svizzera per il 15esimo anniversario di adesione della Confederazione all'Onu. "La Svizzera si è dimostrata uno dei più importanti sostenitori dello sforzo dell'Onu nella prevenzione dei conflitti, nella mediazione e nel promovimento della pace", ha affermato Guterres.

Le congratulazioni del segretario generale dell'Onu sono state espresse oggi a New York in occasione di un ricevimento che la Svizzera ha organizzato per il suo anniversario di appartenenza alle Nazioni Unite.

Dalla sua entrata nel 2002 la Confederazione ha approfondito le sue attività all'Onu nell'ambito di tutti i pilastri su cui si basa l'organizzazione. "La Svizzera è un prezioso sostenitore per le riforme Onu, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, la promozione dei diritti umani, la parità dei sessi e la protezione della popolazione civile", scrive Guterres nel suo messaggio di saluto.

La Confederazione è formalmente diventata membro dell'Onu il 10 settembre 2002: la sua adesione è avvenuta attraverso una votazione popolare tenutasi il 3 marzo dello stesso anno nella quale il fronte dei sì vinse con il 54,6% dei voti.

(Ats)