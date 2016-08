Patente ritirata per "tallonamento"

Il Tribunale federale ha confermato una sanzione in questo senso nei confronti di un'automobilista romanda. Per i giudici di Losanna si tratta "un'infrazione grave".

Patente ritirata per tre mesi per aver tallonato con la propria auto un'altra vettura sull'autostrada A1, all'uscita da Berna. Il Tribunale federale (TF) ha confermato una sanzione in questo senso decisa nei confronti di un'automobilista romanda.

La donna viaggiava a 109 km/h e si era avvicinata fino a 9,8 metri dalla vettura che la precedeva. Oltre al ritiro della patente, l'automobilista era stata condannata a una pena pecuniaria sospesa di 12 aliquote giornaliere e a 500 franchi di multa.

In ultima istanza il TF conferma il parere del Tribunale cantonale friburghese ricordando che non esiste una regola assoluta relativa alla "distanza sufficiente" da lasciare tra due veicoli. Dipende dalle circostanze concrete, dalle condizioni della strada, dalla visibilità e dallo stato delle vetture coinvolte.

La giurisprudenza ha ammesso la regola dei due secondi quale tempo minimo riconosciuto per consentire a un conducente di fermarsi dietro una vettura che frenasse all'improvviso, precisa la Corte di Losanna.

In merito al caso in analisi, avvicinarsi a 9,8 metri a una velocità di 109 km/h rappresenta un'infrazione grave, in particolare quando il traffico è denso. Questo intervallo è "chiaramente insufficiente" per permettere di reagire.

