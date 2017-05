Peggiorano le condizioni di lavoro in Svizzera

Si sono degradate negli ultimi anni in Svizzera le condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda il margine d'azione dei dipendenti e lo stress fisico. È quanto emerge da un'indagine internazionale alla quale ha preso parte nel 2015 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), a dieci anni da una prima partecipazione. La situazione generale resta tuttavia migliore rispetto alla media europea.

Dallo studio - realizzato in collaborazione con la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) - emerge per esempio che è diminuita la possibilità di determinare i propri ritmi di lavoro o il modo di procedere nello svolgimento dei compiti. In questo ambito la Svizzera è ormai in linea con la media europea.

In crescita inoltre l'incidenza di molti fattori di stress fisico, come il rumore forte, le vibrazioni, una postura dolorosa o movimenti ripetitivi, ciò che avvicinano anche in questo caso la Confederazione agli altri Stati europei. Più in generale comunque la percentuale di dipendenti che definisce il proprio stato di salute generale buono o ottimo resta maggiore in Svizzera (89%) rispetto all'estero (80%), precisa la SECO. Il giudizio è positivo anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro (88%).

Coloro che dichiarano di essere esposti a rischi per la salute o la sicurezza sul lavoro si attestano al 15% (Europa: 24%), un dato analogo a quello di coloro che parlano di effetti negativi del lavoro sulla propria salute (Europa: 27 %).

"Flessibilità e orari imposti il vero problema"

Non si è fatta attendere la reazione dei sindacati alla pubblicazione stamane da parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro. I risultati evidenziano quanto denunciamo da anni: i dipendenti sono sotto pressione, rilevano in note distinte Unione sindacale svizzera (USS), Unia e Travail.Suisse, puntando il dito contro la flessibilità ad ogni costo e gli orari imposti dall'alto.

I lavoratori sono sempre più in balia di interessi economici a breve termine, denuncia l'USS che, come gli altri sindacati constata come fra il 2005 e il 2015 sia nettamente calata la quota di lavoratori che possono decidere i propri orari di lavoro, mentre sono cresciute le esigenze di flessibilità da parte del padronato. È una tendenza pericolosa, continua l'USS, poiché solo il 45,2% delle aziende in Svizzera valuta regolarmente i rischi dello stress sul lavoro, mentre altrove (Regno Unito, Danimarca) questo tasso è del 90%.

Per Unia la tendenza è allarmante: gli orari di lavoro eccessivi e la mancanza di prevedibilità nuocciono alla salute. La flessibilizzazione avviene unilateralmente a spese dei dipendenti, che subiscono sempre più la pressione di dover essere raggiungibili in ogni momento.

Per Travail.Suisse i risultati pubblicati dalla SECO confermano quanto emerso dal Barometro delle condizioni di lavoro. I lavoratori si lamentano di una perdita di autonomia nell'impiego del tempo e della soppressione o della riduzione delle pause, sottolinea il presidente, Adrian Wütrich, citato nella nota.

I sindacati mettono infine in guardia da un'ulteriore smantellamento della protezione dei lavoratori. Le iniziative presentate dai consiglieri agli Stati Konrad Graber (PPD/LU) e Karin Keller-Sutter (PLR/SG) sono "ciniche", per l'USS. Potrebbero portare alla soppressione della registrazione del tempo di lavoro per un terzo dei lavoratori e all'abrogazione della durata massima settimanale di lavoro, prosegue. Ciò significa lavoro gratuito fornito dai dipendenti, aumento massiccio dello stress e rischi per la salute, oltre all'impossibilità di conciliare lavoro, famiglia, vita privata e formazione continua, secondo Wütrich.

(Red/Ats)