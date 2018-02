Pernottamenti a gonfie vele

Il settore alberghiero svizzero è cresciuto del 5,2% rispetto al 2016. Buona annata per il turismo in Ticino, in progressione del 7,7%, trascinato dalla stagione estiva.

Il settore alberghiero svizzero ha registrato lo scorso anno 37,4 milioni di pernottamenti, il 5,2% in più del 2016. Si tratta di un livello vicino a quello degli anni record del 1990 e del 2008. In Ticino la progressione è stata del 7,7%, nei Grigioni del 4,9%.

A livello nazionale gli ospiti esteri hanno generato 20,5 milioni di pernottamenti (+6,1%) e quelli indigeni 16,9 milioni (+4,2%), facendo segnare questi ultimi il miglior risultato mai registrato, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Turismo in Ticino

In Ticino per il 2017, gli arrivi totali nell’anno sono stati 1'185'118, cresciuti dell’8.7%, mentre i pernottamenti sono stati 2.455'099, in aumento del 7.7%. Per quanto riguarda le presenze alberghiere, quello del 2017 è il dato più elevato degli ultimi 7 anni mentre per gli arrivi è necessario arrivare tornare al 2007 per un valore più elevato.

Per quanto riguarda i valori assoluti, la regione che è cresciuta maggiormente è stata quella Bernese con 386'583 pernottamenti in più rispetto alla annata precedente. Tornando al Ticino, la crescita della domanda alberghiera è stata trascinata dalla stagione estiva e da un ottimo periodo Pasquale.

A livello di regioni turistiche non si registrano segni negativi. L’incremento percentuale maggiore nel numero di presenze spetta a Bellinzona e Alto Ticino con un +9.0% rispetto al 2016 (186'656 pernottamenti totali); a seguire vi sono la regione LMV in cui i pernottamenti sono aumentati dell’8.2% (1'155'600 presenze) e Mendrisiotto e Basso Ceresio con un +7.7% (118'177 presenze complessive nel 2017). Infine, nel Luganese le presenze alberghiere sono aumentate del 6.2% (994'666 pernottamenti totali). A testimoniare la bontà del risultato ottenuto nel 2017 vi è anche il confronto con i 5 anni precedenti. Infatti, ad eccezione del Mendrisiotto, tutte le regioni hanno fatto registrare incrementi notevoli rispetto al quinquennio 2012-2016.

Calo di presenze nei 5 stelle

Relativamente alle categorie alberghiere, a fine anno si conferma il calo per i 5 stelle le cui presenze sono diminuite del 12.7% (circa 27mila unità in meno). Tale risultato può essere almeno in parte dovuto al saldo negativo riferito alle strutture registrate. In direzione opposta si sono evoluti i valori degli stabilimenti da 0 a 2 stelle i quali hanno visto crescere sia il numero di stabilimenti aperti che il numero di pernottamenti. In particolare, la crescita dei pernottamenti per questa categoria è stata del 24.3% passando da circa 685mila a circa 852mila. Per i 3 stelle, la domanda è rimasta pressoché stabile con un leggero aumento dello 0.8% mentre, per i 4 stelle, la crescita nelle presenze è stata del 5.5% rispetto al 2016

(Red/Ats/O.Tur)