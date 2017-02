Pernottamenti, Ticino a gonfie vele

I pernottamenti sono risultati in leggero calo nel 2016 in Svizzera, in diminuzione più sensibile nei Grigioni, ma in netto aumento in Ticino. A livello nazionale sono state registrate 35,5 milioni di notti, con una flessione dello 0,3% rispetto all'anno precedente, dovuta al marcato calo degli stranieri (-1,5%) che non è stato interamente compensato dagli indigeni (+1,2%).

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) ancora più doloroso è stato l'arretramento nei Grigioni (-1,9% a 4,6 milioni), mentre il Ticino si dimostra la regione più dinamica, con un +4,6% a 2,3 milioni.

In termini assoluti nel cantone italofono sono stati registrati 100'000 pernottamenti supplementari, un dato che va comunque rapportato al -133'000 dell'anno precedente, quando era stato segnato -5,7%.

Lo stesso trend si è confermato anche nel mese di dicembre: -0,8% di notti in Svizzera, con un arretramento più forte nei Grigioni (-3,8%) e una crescita in Ticino (+1,2%).

(Ats)