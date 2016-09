Philippe Rebord nuovo capo dell'esercito

Philippe Rebord sarà il nuovo capo dell'esercito svizzero a partire dal primo gennaio 2017. Il Consiglio federale ha nominato oggi il 59enne divisionario vallesano alla successione di André Blattmann, che andrà in pensione a fine marzo.

Rebord - originario di Bovernier (VS) e Losanna - era già stato designato in primavera quale sostituto del capo dell'esercito. Il ministro della difesa Guy Parmelin ha dunque optato per la continuità e l'esperienza.

Il futuro capo dell'esercito ha studiato storia, geografia e letteratura francese all'Università di Losanna, conseguendo la licenza in lettere. È sposato e padre di due figlie in età adulta.

Nel 1985 è entrato nel corpo delle truppe terrestri, dove ha lavorato come istruttore della fanteria. Nel 2009 è stato nominato comandante della brigata di fanteria 2 e promosso al grado di brigadiere. Nel gennaio 2014 il Consiglio federale lo ha designato comandante dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito a Lucerna, con contemporanea promozione al grado di divisionario.

Lo scorso primo aprile, come detto, è stato designato sostituto del capo dell'esercito. Con la nomina odierna, Rebord è promosso al grado di comandante di corpo.

(Ats)