Pioggia di miliardi per la rete ferroviaria

Un credito di 11,5 miliardi di franchi. È la somma che il Consiglio federale intende investire entro il 2035 in progetti ferroviari. Tra di essi figura la realizzazione del tram-treno Lugano Centro-Bioggio e l'aumento della frequenza dei convogli a 10 minuti sulla linea per Ponte Tresa. Il progetto - chiamato Sviluppo della rete ferroviaria 2030/35 - è ora inviato in consultazione fino al 15 gennaio.

In una nota, il governo sostiene che "il forte aumento della domanda di trasporto previsto per i prossimi decenni rende necessario un ulteriore ampliamento della rete ferroviaria". I miglioramenti previsti necessitano circa 200 misure infrastrutturali.

Tra di queste figurano la galleria di Brütten tra Zurigo e Winterthur, l'ampliamento della stazione di Zurigo Stadelhofen e la costruzione della galleria di base Zimmerberg II. Previste pure misure per aumentare la frequenza dei collegamenti in diverse reti S-Bahn del Paese, nonché la modernizzazione integrale della linea Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds. In traffico merci non è stato dimenticato, investimenti saranno effettuati in particolare nell'asse est-ovest.

I mezzi a disposizione, seppur ingenti, non bastano tuttavia per finanziare tutti i progetti auspicati dai cantoni. Sono così stati rinviati alla prossima fase di ampliamento, che verrà presentata tra otto anni circa, il completamento del tunnel di base del Lötschberg, il collegamento diretto Aarau-Zurigo e i nuovi passanti ferroviari di Basilea e Lucerna.

Da notare che il governo ha pure inviato in consultazione una seconda variante che prevede investimenti per "soli" 7 miliardi, da realizzare entro il 2030. L'esecutivo caldeggia però l'opzione più costosa poiché solo quella permette di eliminare i problemi di capacità attuali e futuri.

Tutte le misure in dettaglio

Lo Sviluppo della rete ferroviaria 2030, per un investimento totale di circa 11,5 miliardi di franchi, permetterà di finanziare diverse misure infrastrutturali. Sono in particolare previsti i seguenti miglioramenti:

Treni ogni 15 minuti (o frequenza anche maggiore):

- Ginevra–Losanna (RegioExpress);

- Berna–Niederscherli (S-Bahn);

- Basilea–Aesch (S-Bahn, tutto il giorno);

- Berna–Zurigo (traffico a lunga distanza);

- Zurigo–Brugg (AG) (RegioExpress);

- S-Bahn Zurigo (Zurigo HB–Kloten, Zurigo HB–Regensdorf–Watt, Zurigo HB–Wipkingen–Aeroporto di Zurigo, Zurigo HB–Wallisellen–Winterthur, Winterthur–Seuzach, Winterthur–Seen, Zurigo HB–Stadelhofen–Dübendorf–Uster, Zurigo HB–Stadelhofen–Zollikon–Meilen);

- Zurigo–Winterthur–Frauenfeld (traffico a lunga distanza);

- Losanna–Echallens (cadenza di 10 minuti);

- Yverdon–Valeyres;

- Intensificazione della cadenza nella regione di Berna (in parte fino a 7,5 minuti);

- Soletta–Flumenthal (tutto il giorno);

- Intensificazione della cadenza nella regione di Zurigo (7,5 minuti);

- Frauenfeld–Wil;

- Täsch–Zermatt;

- Lugano-Bioggio (cadenza di 10 minuti, fino a Ponte Tresa nelle ore di punta);

- Zurigo–Zugo (traffico a lunga distanza);

- Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds (2 treni veloci e 2 treni lenti all’ora);

- Basilea Badischer Bahnhof–Lörrach (finanziato dalla Germania con partecipazione della Svizzera);

- Basilea FFS–Euroairport (cadenza di 10 minuti, finanziato dalla Francia con partecipazione della Svizzera).

Treni ogni 30 minuti:

- Basilea–Bienne (traffico a lunga distanza);

- Basilea–Aarau–Zurigo (traffico a lunga distanza);

- Losanna–St-Maurice (RegioExpress, tutto il giorno);

- Lenzburg–Zofingen (cadenza continuativa S-Bahn);

- Berna–Frutigen (RegioExpress);

- Lucerna–Engelberg/Brünig;

- Zurigo–Lucerna (InterRegio);

- Aigle–Monthey (tutto il giorno);

- Montreux–Les Avants (tutto il giorno);

- Morat–Ins;

- Weinfelden–Costanza;

- Schwanden–Linthal;

- Basilea–Sciaffusa–Singen (cosiddetta tratta del Reno superiore; elettrificazione finanziata dalla Germania con partecipazione della Svizzera);

- Zurigo–Losanna con treni a due piani per più posti a sedere e maggiori capacità.

Ampliamento di stazioni (accesso senza barriere) e nuove fermate:

- Nyon;

- Morges;

- Olten;

- Basilea Bad. Bahnhof;

- Lenzburg;

- Zurigo SZU;

- Wädenswil;

- Neuchâtel;

- Basilea FFS;

- Nuove fermate di imprese ferroviarie private: Wil Ovest, Noirmont–Sous-la-Velle, Kleinwabern e Les Sugis;

- Nuove fermate sulla rete FFS: esame in corso.

Traffico merci:

- Potenziamento delle tracce per il traffico merci rapido;

- Tracce supplementari per il traffico merci;

- Garanzia estesa di capacità nelle ore di punta del traffico viaggiatori (in particolare nella regione di Zurigo);

- Impianti per il traffico merci a Dagmersellen, Thurtal, Basilea e Cadenazzo;

- Impianti per il traffico merci nella Broye, nell’Oberland zurighese e nei Grigioni.

