Più debitori e il Ticino fra i peggiori

È aumentato dal 5,6% del 2017 al 6,1% attuale il tasso di debitori inadempienti in Svizzera. Lo rivela un'inchiesta svolta a fine gennaio dal servizio di informazioni economiche CRIF. Il Ticino è uno dei cantoni con la quota più alta (7,6%): solo in quattro fanno peggio.

A livello numerico, i debitori inadempienti nella Confederazione sono saliti in un anno da 471'816 a 517'962. La percentuale si è gonfiata ovunque, ma sussistono notevoli differenze regionali.

La situazione è più critica generalmente in Romandia, in particolare a Neuchâtel (10%) e Ginevra (9,9%), i due cantoni peggiori. Seguono Basilea-Città (8,2%), Vaud (7,8%) e Giura, dove la quota è stata la stessa registrata in Ticino (7,6%). Sopra la media nazionale pure Soletta (7,3%), Vallese (7,1%) e Friburgo (6,6%), mentre Glarona (6,1%) è in linea col dato svizzero.

Tranne alcune eccezioni, i cantoni svizzero tedeschi sono i migliori pagatori: davanti a tutti vi è Appenzello Interno, in cui solo l'1,5% è un debitore inadempiente. Seguono, in cima alla graduatoria, Uri (2,8%) e il terzetto Obvaldo, Zugo e Nidvaldo, tutti al 2,9%. I Grigioni (4,5%) sono settimi, dietro anche a Svitto (3,8%).

Defferenze tra città e zone rurali

Il CRIF ha poi osservato un tasso di debitori inadempienti globalmente più alto nelle città che nelle zone rurali. Tra quelle analizzate, spicca in negativo Bienne (11,3%) e non brillano nemmeno Ginevra (10,8%) e Berna (10,5%). All'altro capo della classifica vi sono Zurigo (5,8%, l'unica sotto la media svizzera), San Gallo (6,6%) e Losanna (6,7%). Da notare come in alcuni casi vi siano marcate discrepanze fra i centri urbani e il loro cantone d'appartenenza: ciò vale ad esempio a Bienne, Berna e Lucerna.

Ai fini della determinazione del tasso di cattivi pagatori sono stati considerati tutti i privati che disponevano di una procedura di esecuzione in seguito a domande di continuazione dell'esecuzione, fallimenti e attestati di carenza dei beni, sottolinea il CRIF. Le informazioni provengono da 500 aziende elvetiche.

Morosi LAMal in Ticino

A febbraio a Bellinzona erano stati presentati i risultati della ricerca qualitativa svolta dalla SUPSI su mandato dell'IAS sul tema degli assicurati sospesi dalle prestazioni LAMal in Ticino. Dallo studio è emerso anche l'identikit degli assicurati morosi, che nel periodo 2012-15 gli assicurati morosi nel nostro Cantone erano 25'334.

(Red/Ats)