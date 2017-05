Più dumping dove non ci sono CCL

Circa 42mila aziende, per un totale di 164mila lavoratori, sono state sottoposte a controlli lo scorso anno nell'ambito delle misure di contrasto al dumping salariale risultante della libera circolazione delle persone. Un aumento delle infrazioni è stato constatato presso le imprese sprovviste di contratto collettivo.

Le verifiche, indica oggi la Segreteria di stato dell'economia, hanno riguardato il 7% delle imprese svizzere, il 36% dei lavoratori distaccati e il 32% dei prestatori di servizi indipendenti provenienti dall'Ue e dall'Associazione europea di libero scambio. Sono estate sottoposti a esame tutti i settori di attività, ma particolare attenzione è stata prestata ai rami economici e alle regioni più a rischio, come l'edilizia e l'industria manifatturiera in Ticino e a Ginevra.

Per le imprese svizzere dove le condizioni di lavoro non sono regolate da un contratto collettivo di obbligatorietà generale, i controlli effettuati dalle commissioni tripartite nel periodo 2015-2016 sono stati 20'714: sono venuti alla luce 2'159 casi di dumping, per un tasso di infrazione del 12%, in aumento di tre punti rispetto al precedente rilevamento. Nei servizi alle imprese e il commercio sono state riscontrate percentuali varianti tra il 19% e il 23%.

Quanto ai lavoratori distaccati le commissioni paritetiche hanno indagato su 7'444 imprese sottoposte a contratto collettivo e hanno scoperto 1'846 infrazioni, pari a una percentuale del 25%, in discesa rispetto al 27% del 2015 e al 28% del 2014. Il settore più colpito (35%) è risultato quello dell'edilizia. Presso le aziende che impiegano lavoratori distaccati senza contratto collettivo gli accertamenti sono stati 11'044, per un totale di 1387 casi di dumping (16% rispetto al 13% del precedente rilevamento).

Gli organi di sorveglianza hanno esaminato anche lo status dei prestatori di servizi indipendenti provenienti dall"UE. Su 7000 persone controllate il 6% è stato sospettato di svolgere un'attività "pseudo-indipendente". Il volume dei controlli svolti nel 2016, nota la SECO, è diminuito di circa il 6% rispetto al precedente rilevamento, ma rimane comunque uno dei più elevati dal 2008.

(Ats)