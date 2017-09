"Più occhi sui costi sanitari"

Intervista a Olivio Lama, responsabile per il Ticino di Santésuisse, sui continui aumenti di spesa: "È ora che i Cantoni partecipino alle cure ambulatoriali".

di Andrea Bertagni

«L’insostenibilità dei costi della sanità è chiara; altrettanto chiaro, a nostro giudizio, è che i Cantoni debbano prendersi a carico una quota dei costi della medicina ambulatoriale». Così Olivio Lama, responsabile per il Ticino di Santésuisse - l’organizzazione nazionale che riunisce gli assicuratori malattia - commenta la crescita del 3,8% della spesa sanitaria pro capite coperta dall’assicurazione malattia di base avvenuta nel 2016 rispetto ai dodici mesi precedenti. Una crescita, ha reso noto ieri Santésuisse, dovuta principalmente alle prestazioni ospedaliere ambulatoriali, impennatesi dell’8%.

«Tante nuove famiglie ogni anno si aggiungono ad altre famiglie che fanno fatica a pagare i premi - precisa Lama - è ora giunto il momento che i Cantoni prendano il toro per le corna e facciano veramente qualcosa».

Come sostenere le spese ambulatoriali, dopo quelle stazionarie?

I costi nelle cure stazionarie oggi vengono ripartiti tra pubblico e privato con il 45% a carico degli assicuratori e il 55% a carico dell’ente pubblico. Per l’ambulatoriale bisognerebbe pensare a qualcosa del genere: così sulle prestazioni ci sarebbero molti più occhi (penso ad esempio alla possibilità di introdurre misure di controllo o di verifica). Chi paga, avrebbe insomma interesse a sapere cosa paga. In altre parole, dovremmo pensare unicamente alla gestione del bene e delle prestazioni qualitative in favore della popolazione che ne ha bisogno invece di orientarci all’evoluzione dei premi e dei costi.