Più uscite che entrate per l'AVS

Nel 2017 il passivo è stato di 1,039 miliardi di franchi, contro i 766 milioni dell'anno precedente. Il deterioramento s'iscrive in una tendenza osservabile da tempo.

L'AVS continua a spendere di più di quanto incassi. Lo indica oggi Compenswiss, l'organo che gestisce i fondi AVS/AI/IPG, secondo cui nel 2017 il passivo è stato di 1,039 miliardi di franchi, contro i 766 milioni dell'anno precedente. Il deterioramento s'iscrive in una tendenza osservabile da tempo. La riforma delle previdenza vecchiaia, fallita recentemente alle urne, si pone quale obiettivo di correggere questa situazione.

L'utile operativo è migliorato grazie al miglior risultato degli investimenti del Fondo di compensazione (2 miliardi) e agli interessi versati dalla Confederazione sul debito AI (114 milioni). Per il 2017 il risultato è stato quindi di 1,087 miliardi a fronte dei 439 milioni dell'anno prima.

L'assicurazione invalidità (AI) ha invece incassato più soldi di quanti ne abbia spesi, passando da 692 milioni del 2016 a 797 milioni dell'anno seguente. L'AI ha così potuto ridurre il proprio debito nei confronti dell'AVS. Il credito di quest'ultima ammonta ora a 10,284 miliardi. Dal 2011, il debito è calato di 4,66 miliardi. Per quanto attiene alle Indennità per perdita di guadagno (IPG), l'anno in rassegna ha registrato un miglioramento passando da un deficit di 87 milioni a 47 milioni.

Sul fronte delle entrate, i contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro all'AVS/AI, IPG sono cresciuti rispettivamente dello 0,9%, 0,9% e 1%.

A fine 2017, il patrimonio del Fondo di compensazione AVS/AI/IPG ammontava a 36,870 miliardi: la quota dell'AVS era di 31,810 miliardi, dell'AI di 4,184 miliardi e dell'IPG di 877 milioni.

(Ats)