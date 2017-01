Poca neve e le funivie soffrono

Gli impianti di risalita in Svizzera hanno dovuto fare i conti con la mancanza di neve in questo inizio di stagione. Le stazioni sciistiche hanno attirato il 12,6% in meno di ospiti su base annua. Il giro d'affari nel settore è calato del 4%, ha sottolineato oggi l'associazione Funivie svizzere in un comunicato. "Le nevicate di novembre hanno permesso di aprire le piste prima del solito, ma le precipitazioni in seguito sono state quasi inesistenti fino a fine dicembre", prosegue la nota. Le stazioni situate più in alto hanno potuto compensare con i cannoni da neve, ma l'assenza di "ambiente invernale" ha comunque fatto desistere molte persone.

I Grigioni hanno avuto il calo di presenze meno marcato, con un -3,9% rispetto all'anno precedente e un giro d'affari in contrazione dell'1,5%. La regione che ha più accusato l'assenza di neve è quella dell'Oberland bernese, con passeggeri degli impianti diminuiti del 30,5% e un giro d'affari inferiore dell'11,6%. "Abbiamo avuto un'incredibile sfortuna registrando per la terza volta consecutiva delle Festività con un'ambientazione decisamente poco invernale. Almeno c'era il sole, ma questo non ha compensato l'assenza di neve", ha dichiarato Ueli Stückelberger, direttore di Funivie svizzere, citato nella nota.

Per l'insieme della stagione, l'associazione si mostra comunque ottimista: "Le attuali nevicate sono un buon segno, poiché l'arrivo dell'inverno in pianura incita le persone a praticare sport invernali".

(Ats)