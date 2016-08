Poliziotto spara dal balcone

Un poliziotto vodese di 33 anni, in congedo malattia, ha sparato ieri sera diversi colpi d'arma da fuoco dal suo balcone a Bouloz (FR). Nessuno è rimasto ferito.

L'uomo è stato fermato e "privato della libertà a fini assistenziali", indica la polizia cantonale in una nota odierna.

Allertati da una terza persona, gli agenti giunti sul posto hanno constatato che il 33enne aveva sparato a tre o quattro riprese con un'arma privata dal secondo piano dell'immobile in cui abita. Un veicolo è stato colpito da un proiettile.

Un ingente dispositivo è stato messo a punto per mettere in sicurezza il luogo. L'uomo è uscito dal suo appartamento e non ha opposto resistenza.

Sono state avviate un'inchiesta penale e una amministrativa.

(Ats)