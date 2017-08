Premi al ribasso, santésuisse scettica

L'associazione degli assicuratori malattia santésuisse non ha gradito la decisione del Consiglio federale di imporre un ribasso dei premi a partire dal 2018. La decisione è stata presa dal governo nell'ambito dell'adeguamento del tariffario medico (TARMED), reso noto mercoledì.

Esprimendosi in un comunicato odierno santésuisse, pur elogiando sotto alcuni aspetti l'intervento dell'esecutivo sul TARMED, lamenta il fatto che il calo dei prezzi debba essere tenuto in considerazione già per stabilire i premi dell'anno prossimo. A suo avviso, questa richiesta è "insostenibile dal punto di vista economico" in quanto avanzata prima di aver potuto accertare tagli concreti ai costi.

Ritoccando le tariffe per le prestazioni ambulatoriali, il Consiglio federale intende risparmiare 470 milioni di franchi all'anno, pari a una riduzione vicina all'1,5% dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'organizzazione avverte: se non si riuscirà a economizzare la cifra prevista, nel 2019 sarà necessario procedere inevitabilmente a un "doloroso" rialzo dei premi.

È infatti impossibile pronosticare con certezza quale sarà l'impatto dei tagli alle tariffe sui costi delle prestazioni di medici e ospedali, si legge nella nota. All'interno del testo si ricorda che un simile intervento governativo risalente al 2014 aveva fallito nel proprio intento. Dato che l'evoluzione dei premi segue quella dei costi, se le stime del Consiglio federale dovessero rivelarsi imprecise gli assicuratori malattia si vedrebbero costretti a compensare il buco finanziario con un aumento ancora più importante dei premi negli anni successivi, ribadisce santésuisse.

Diverso invece il parere di curafutura, l'associazione che riunisce i quattro grossi assicuratori CSS, Helsana, Sanitas e KPT/CPT. Già due giorni fa aveva giudicato l'intervento del Consiglio federale realista e a favore dei pazienti.

(Ats)