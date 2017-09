Premi troppo alti? Ecco come cambiare cassa

Entro il 31 ottobre le casse informeranno gli assicurati sui costi individuali per il 2018. Gli affiliati potranno disdire il contratto entro il 30 novembre. Ecco come.

Ogni assicurato ha il diritto di cambiare cassa malattia o di scegliere un altro modello assicurativo. Deve tuttavia rispettare le modalità e i termini prescritti. Un calcolatore di premi è a disposizione sul sito www.priminfo.ch per aiutare gli assicurati nella scelta del modello più adatto alle loro esigenze.

Entro il 31 ottobre le casse dovranno informare individualmente i propri assicurati in merito ai premi per il 2018. Gli affiliati potranno disdire, entro il 30 novembre, il loro contratto o scegliere un altro modello. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) consiglia di fare i passi necessari per tempo e tramite lettera raccomandata: la disdetta deve imperativamente arrivare all'assicuratore entro fine novembre poiché conta la data di recapito, non quella d'invio che figura sulla busta. Il cambio di cassa ha effetto nel momento in cui il nuovo assicuratore comunica al vecchio che prende a carico il cliente, senza interruzione della copertura.

Dal canton loro, le casse sono tenute ad accettare chiunque richieda un'assicurazione di base obbligatoria indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute, senza riserve o periodo d'attesa. Gli assicuratori non possono quindi chiedere di compilare un questionario sullo stato di salute, come avviene per le assicurazioni complementari.

È possibile cambiare cassa anche se il premio dell'assicurazione di base non viene aumentato e gli assicurati hanno la possibilità di avere due casse diverse: una per le cure di base e l'altra per le complementari.

Per permettere di paragonare le offerte, l'UFSP mette a disposizione un calcolatore di premi. Sul sito www.priminfo.ch, sono disponibili anche informazioni generali sull'assicurazione malattie, consigli per risparmiare sui premi e modelli di lettere.

L'UFSP ha anche allestito una hotline cui gli assicurati possono rivolgersi per porre domande. Per chi parla in italiano il numero è lo 058 464 88 03 (tedesco: 058 464 88 01; francese: 058 464 88 02).

