Previdenza, ancora nessun accordo

Destra e sinistra fanno muro contro muro alle Camere federali sul progetto pensionistico che vorrebbe, tra le altre cose, innalzare l'età di pensionamento a 65 anni per tutti.

È sempre muro contro muro in Parlamento in merito al progetto Previdenza per la vecchiaia 2020 con l'UDC e il PLR da una parte e il PPD e la sinistra dall'altra. Il Consiglio nazionale ha oggi nuovamente bocciato praticamente tutte le proposte degli Stati e difese dai popolari democratici e dallo schieramento rosso verde.

La maggioranza ha così nuovamente deciso, con 103 voti contro 92 e 2 astenuti, di compensare nell'ambito del Secondo Pilastro - modificando la proposta in alcuni punti - il previsto abbassamento (dal 6,8% al 6%) del tasso di conversione utilizzato per calcolare le rendite. In particolare si prevede una modifica nelle modalità di contribuzione dei giovani salariati e dei loro datori di lavoro.

Attualmente i giovani tra 25 e 34 anni versano un accredito vecchiaia pari al 7% della paga assicurata (chiamato anche "salario coordinato" che va da 24'675 a 84'600 franchi al massimo). I prelievi salariali dei 35-44enni sono pari al 10%.

Il Nazionale propone di abbassare queste aliquote rispettivamente al 5% e all'8%. Quelli di oltre 45% pagheranno il 13,5% (attualmente 15% per i 45-54enne e 18% per ultra 55enni). Contemporaneamente andrebbe abolita la cosiddetta "deduzione di coordinamento", ossia la parte più bassa della busta paga (tra 0 e a 24'675 franchi) che attualmente non è assicurata nel quadro del Secondo Pilastro.

In questo modo i prelievi salariali sarebbero calcolati su tutto il salario (fino ad un massimo di 84'600 franchi) permettendo di accumulare un capitale pensionistico più elevato che consentirebbe di compensare la riduzione del tasso di conversione. In questo modo si migliorerà anche la previdenza per la vecchiaia per gli occupati a tempo parziale, i lavoratori con più occupazioni e i lavoratori delle fasce di reddito inferiori.

La minoranza composta da PPD, PS e Verdi ha invano proposto di seguire il Consiglio degli Stati, secondo cui la riduzione della rendita pensionistica provocata dall'abbassamento del tasso di conversione andrebbe compensata con un supplemento di 70 franchi della rendita AVS e l'aumento del tetto massimo per i coniugi dal 150 al 155%. Il Nazionale, sempre con l'opposizione del PPD e della sinistra, ha anche rilanciato (con 101 voti a 90 e 4 astensioni) la proposta di aumentare automaticamente fino a 67 anni l'età pensionabile in caso di ristrettezze finanziare dell'AVS. Proposta che era stata sonoramente bocciata dal Consiglio degli Stati.

Concretamente, qualora la copertura del Fondo AVS dovesse scendere sotto l'80% (verosimilmente non prima del 2030), il governo dovrebbe progressivamente aumentare l'età di riferimento per ottenere una rendita (al massimo 4 mesi supplementari ogni anno), fino a raggiungere 67 anni.

Il Nazionale ha poi ribadito che, per garantire il finanziamento dell'AVS, l'IVA va aumentata di 0,6 punti percentuali (gli Stati propongono un +1,0 punti). L'incremento avverrà a tappe ma inizialmente il tasso rimarrà invariato: nel 2018 terminerà infatti il supplemento di 0,4 punti dell'IVA destinato all'AI per il suo risanamento. Contemporaneamente entrerà in vigore un aumento di 0,1 punti attribuito alla ferrovia (decisione presa nell'ambito del progetto FAIF) e di 0,3 punti assegnati proprio all'AVS.

Un secondo incremento di 0,3 punti sarà effettivo quando l'età pensionabile delle donne avrà raggiunto 65 anni (ossia tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma, come già deciso nelle passate sedute).

Il dossier torna al Consiglio degli Stati.

(Ats)