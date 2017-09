Previdenza, le reazioni della stampa d'Oltralpe

La disfatta personale di Alain Berset, che pure si era impegnato a fondo (troppo?), i dubbi sull'effettiva tenuta di un piano di B di fronte al popolo, le inquietudini riguardo alla capacità della Svizzera di trovare compromessi, un tempo punto di forza del paese: sono molteplici gli aspetti che i commentatori della stampa svizzera trattano all'indomani del naufragio popolare della riforma 2020. Ecco in sintesi gli editoriali delle principali testated’Oltralpe.

I commenti dalle testate svizzerotedesche

Stando al Blick Il risultato è “una cocente sconfitta per Alain Berset: ha puntato tutto su una sola carta e con la tattica e gli stratagemmi ha spinto avanti il tema in parlamento. Ora spetta alla presidente PLR Petra Gössi prendere in mano la situazione: deve dimostrare di riuscire a convincere il popolo ad accettare un piano B. Altrimenti i vincitori dell'ultimo fine settimana dovranno assumersi la responsabilità di aver spinto la previdenza in una situazione ancora più critica”. Anche la Berner Zeitung mette in evidenza che “i partiti borghesi devono ora rapidamente portare avanti il piano B. Tutto da vedere è però il ruolo che dovrà avere Alain Berset: nella campagna di votazione ha presentato il progetto come senza alternative. In ogni altro paese un ministro rassegnerebbe le dimissioni. La Svizzera a tal riguardo è diversa. Ma un cambio di dipartimento di Berset è diventato meno improbabile”. Anche nelle pagine della Südostschweiz si legge che “spetta ora agli oppositori di questa pseudo-riforma - così l'hanno essi stessi chiamata - trovare una soluzione in grado di raccogliere la maggioranza: in primo luogo si deve muovere il PLR. Si tratta anche di mettere le carte sul tavolo: la riforma delle pensioni farà male. Occorre trovare un compromesso, uno in cui tutti perderanno il meno possibile”.

Dalla Basler Zeitung giunge una critica al consigliere federale socialista affermando che “è una sconfitta che Alain Berset si è meritato. Non era mai successo che un consigliere federale si trovasse a perorare un progetto in modo così offensivo, per non dire asfissiante. Una proposta populistica di sinistra, in cui con una tangente di 70 franchi si voleva spingere il popolo, ritenuto poco intelligente, a votare sì. Berset, che si è sopravvalutato, è ora chiamato a presentare una nuova proposta: è pagato per questo, molto meglio della gran parte di coloro che hanno votato no”.

Per l’Aargauer Zeitung “è una sconfitta amara e fragorosa per Alain Berset. Ora è necessaria una riforma rapida, ma anche onesta, senza furbate. Su tre punti deve essere trovato il consenso: nel secondo pilastro serve un tasso di conversione inferiore, donne e uomini devono avere la stessa età di pensionamento e l'AVS necessita di nuove entrate, vale a dire di un moderato aumento dell'IVA. Inoltre oggi chi lavora volontariamente oltre i 65 anni viene punito: servono incentivi positivi al riguardo”.

“Nonostante l'intensa propaganda i votanti hanno colto con precisione l'essenza del progetto: invece di risanare le pensioni il Consiglio federale e il parlamento hanno agito con l'innaffiatoio”, così affermano Luzerner Zeitung e St. Galler Tagblatt. Le due testate ribadiscono inoltre che “affinché il dossier possa essere rapidamente sbloccato spetta ora al PPD muoversi: il partito di centro si è accodato alla sinistra e ha portato avanti un progetto che non aveva una maggioranza”.

Tages-Anzeiger e Der Bund ritengono che “PLR, UDC e organizzazioni economiche svizzerotedesche, insieme alla sinistra radicale romanda, sono riusciti a far sì che l'immobilismo sul fronte delle pensioni continui anche dopo 22 anni. Alcuni esponenti della destra e dell'economia credono ora che il popolo, sotto la spinta della crisi per il finanziamento dell'AVS, sia disposto ad innalzare a 67 anni l'età di pensionamento. Questo calcolo è cinico e pericoloso. Attualmente un innalzamento generale dell'età pensionabile non gode di una maggioranza”.

La Neue Zürcher Zeitung critica la riforma, poiché “l'idea di stabilizzare il primo e il secondo pilastro in un unico grande colpo si è dimostrato impossibile da realizzare. Il progetto era troppo complicato, sovraccarico, difficilmente prevedibile nelle conseguenze e soprattutto aveva troppi difetti e quindi era vulnerabile nei confronti degli attacchi provenienti da più fronti. La palla ora è chiaramente nel campo della maggioranza borghese in parlamento. I votanti sono perfettamente in grado di rendersi conto della necessità di innalzare l'età pensionabile. Non vi è più motivo di ritardare il dibattito in materia”.

Le analisi della stampa romanda

Le Temps mette in evidenza che “sul tappeto vi è subito il tema dell'aumento di un anno dell'età pensionabile delle donne. La parità di trattamento nei confronti degli uomini sembra inevitabile. Anche l'adeguamento del tasso di conversione è un'urgenza che deriva dalla situazione dei mercati finanziari e dall'allungamento della speranza di vita”.

Mentre La Tribune de Genève si pone una domanda inevitabile: “E adesso? La necessità di una riforma è indiscussa. In gioco vi è la vita o la morte del sistema pensionistico. Ma non è chiaro come i partiti che ieri si osteggiavano possano oggi trovare un nuovo compromesso in tempi ragionevoli. Il Consiglio federale non ha altra scelta che fare tutto il possibile per trovare una soluzione”.

24 heures invece pone una serie di - Veramente il popolo è saggio? La sconfitta del Consiglio federale è stata generata dalla somma delle opposizioni. Quale miglior progetto potrà ora arrivare? E quale è l'attitudine al compromesso, non solo dei politici, dei sindacalisti e dei rappresentanti dell'economia, bensì anche di ciascun cittadino? Vi sarà la volontà di mettere da parte gli interessi particolari per mettere avanti il bene comune?

"Signore e signori, al lavoro! Gli svizzeri non ne hanno voluto sapere del mega-progetto di Alain Berset". Le Matin ricorda che "ora si tratterà di proporre una riforma fetta a fetta. E secondo la destra le donne non potranno sfuggire alla pensione a 65 anni".

L'Agefi pone l'accento sul compresso elvetico. "Il no è frutto di opposizioni dogmatiche. È inquietante perché finora la Svizzera riusciva a trovare delle soluzioni, quando non tutti erano d'accordo su un un tema. Il paese ha perso la sua forza, il senso del compromesso. È ancora più grave perché in gioco vi era una questione fondamentale, la solidarietà inter-generazionale. Inoltre il mondo politico ignora una realtà: una parte sempre più vasta della popolazione vuole rimanere attiva".

(Ats)