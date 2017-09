Previdenza2020, incertezza sul voto

Sul tema in votazione il 24 settembre, gli ultimi sondaggi prevedono un calo dei consensi. Tendenza inversa invece in Ticino. Verso un "sì" certo la sicurezza alimentare.

Permane una grande incertezza sull'esito della votazione federale del prossimo 24 settembre sulla riforma pensionistica. L'ultimo sondaggio condotto per conto della SSR SRG e pubblicato stamane dà ancora un "sì" risicato, mentre quello di Tamedia ribadisce il probabile "no" già delineatosi nell'ultima indagine online dal gruppo editoriale. Si prospetta invece una larga approvazione per il decreto sulla sicurezza alimentare. Se le circa 1400 persone interrogate dall'istituto gfs.bern nel sondaggio per la SSR avessero votato il 3 settembre, il 51% si sarebbe certamente o probabilmente espresso a favore della legge sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, contro il 53% emerso dal primo sondaggio realizzato ai primi di agosto e pubblicato il 18. I no più o meno convinti sarebbero stati il 44% (+2 punti percentuali). Gli indecisi sono rimasti il 5%.

Tendenza inversa in Ticino

Contrariamente alla tendenza generale, l'evoluzione nella Svizzera italiana propende maggiormente verso il "sì" nella misura del 60% (+4 punti). Più indecisi i romandi (49% di sì, -3 punti) e gli svizzerotedeschi (50% di favorevoli, -3 punti). Stando all'istituto di ricerca i sostenitori del PLR sono nettamente più divisi nella Svizzera italofona rispetto alla Svizzera interna, dove il "no" rimane elevato.

Sondaggi poco discordanti

Il popolo si deve pronunciare doppiamente sulla riforma del ministro Alain Berset. Da una parte sull'aumento dell'Iva in favore dell'AVS, dall'altra sulla legge nel suo insieme. Un "no" a uno dei due oggetti in votazione farebbe fallire l'intera riforma. La probabilità che il prossimo 24 settembre uno di questi due oggetti in votazione venga respinto aumenta, conclude il gsf.bern, precisando che i risultati dell'inchiesta potrebbero tuttavia comportare un margine d'errore di +/- 2,9 punti percentuali. Tenuto conto del periodo d'inchiesta, la formazione dell'opinione è già a uno stadio avanzato, indica l'istituto. La partecipazione, se il voto si fosse tenuto all'inizio di settembre, si sarebbe attestata al 53%.

Il sondaggio online di Tamedia, reso noto oggi, conferma invece la tendenza negativa già emersa in quello pubblicato il 25 agosto. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 raccoglie soltanto un 48% di intenzioni positive, contro un 49% di rifiuti e un 3% di indecisi. Dal canto suo, l'aumento dell'Iva ottiene ancora un 51% di "sì" contro un 46% di "no". Tuttavia, nessuna tendenza ha per il momento preso il sopravvento, indica la nota. Secondo l'inchiesta condotta dal gruppo editoriale su 11'921 persone in Svizzera, gli uomini approvano la Previdenza 2020 nella misura del 52%, mentre le donne con il 43%. L'80% degli elettori UDC (+5% rispetto al sondaggio precedente) e il 62% di PLR (+4%) si oppongono alla riforma, mentre il 77% di coloro che votano il PS sono favorevoli (+2%). Per quanto riguarda la fascia d'età, il 55% delle persone tra i 50 e i 64 anni accoglie favorevolmente la riforma. Il sondaggio è stato realizzato su piattaforme online tra il 7 e l'8 settembre. Il margine di errore si situa a +/- 1,3 punti percentuali.

La sicurezza alimentare verso il "sì"

Il sondaggio condotto da gsf.bern indica che il decreto sulla sicurezza alimentare dovrebbe essere largamente approvato con il 69% dei consensi. Un ulteriore incremento di 4 punti percentuali rispetto alla scorsa inchiesta, ma ad aumentare (+2 punti) sono anche i contrari, che si attestano al 20%. Di conseguenza, gli incerti sono rimasti l'11% (-6 punti). Non si registrano differenze significative tra regioni di campagna e zone urbane, ma la percentuale dei consensi tende a diminuire quando il reddito delle famiglie è più elevato. Larga approvazione anche secondo l'inchiesta condotta da Tamedia: due elettori su tre approvano la modifica costituzionale (nello scorso rilevamento i "sì" si attestavano al 63%), mentre i contrari si attestano al 27% (-2 punti).

(Ats)