Prima i nostri arriva anche in Vallese

Dopo Neuchâtel, anche il Vallese segue l'esempio del Ticino con un'iniziativa per la preferenza indigena sul mercato del lavoro denominata "Prima il Vallese".

Seguendo l'esempio del Ticino, l'UDC del Vallese romando (UDCVR) ha lanciato oggi un'iniziativa legislativa cantonale per la preferenza indigena sul mercato del lavoro, intitolata "Prima il Vallese". Il tema è d'attualità anche in altri cantoni romandi.

I democentristi vallesani disporranno di un anno per riunire le 4.000 sottoscrizioni necessarie. "Prima il Vallese" vuole dare la preferenza ai lavoratori svizzeri o stranieri residenti nel cantone, ha indicato oggi nel corso di una conferenza stampa Jérôme Desmeules, copresidente dell'UDCVR.

L'iniziativa chiede peraltro l'applicazione di una forma di preferenza più restrittiva nei settori pubblico e parastatale, nei quali dovranno essere favoriti sistematicamente i disoccupati del cantone.

Il testo esige pure dalle autorità di promuovere la formazione in settori - come la salute - nei quali "la manodopera nazionale è sostituita da una manodopera importata". Incitazioni fiscali sono previste per le imprese che favoriscono i lavoratori indigeni.

"Prima il Vallese" rappresenta una risposta al "rifiuto del parlamento federale di applicare l'iniziativa sull'immigrazione di massa", ha dichiarato il consigliere nazionale Jean-Luc Addor (UDC/VS). L'obiettivo è di modificare la legge cantonale relativa all'impiego.

Oltre a promuovere la sua iniziativa, il partito vuole sottoporre al Gran Consiglio diverse misure, quale l'utilizzo di prodotti agricoli vallesani negli ospedali, case per anziani e altre istituzioni, nonché il prelievo di una tassa militare presso i lavoratori stranieri che non hanno prestato servizio in patria.

Un'iniziativa per la preferenza indigena sul mercato del lavoro - intitolata "I nostri prima degli altri" - sarà lanciata ufficialmente domani anche a Neuchâtel. Il testo mira ad ancorare il principio della preferenza cantonale nella Costituzione, secondo il presidente dell'UDC neocastellana Yvan Perrin.

(Ats)