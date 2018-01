Prima si paga, poi si vota

di Andrea Bertagni

Un fulmine a ciel sereno per alcuni, abituati a saldare la fattura “con calma”. Una coincidenza per altri. Stiamo parlando dell’obbligo per tutti, entrato in vigore lo scorso 1. gennaio 2018, di pagare il canone radio-tv entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. «Obbligo - ci dice Silvia Canova, portavoce dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) - determinato dalla revisione dell’ordinanza sulla radiotelevisione del maggio 2016, che prevede, appunto, la riscossione entro 30 giorni del canone al ricevimento della fattura, appositamente pensata per gli ultimi dodici mesi prima del cambiamento di sistema».

Si è pensato a Serafe SA

Già, perché dal prossimo 1. gennaio 2019 potrebbe (usare il condizionale in questa occasione, è necessario) essere un’altra società, Serafe SA, a subentrare alla Billag SA nella riscossione del canone. Ed è proprio affinché «a livello burocratico tutto possa funzionare per il meglio - continua Canova - che il Consiglio federale ha predisposto un cambiamento legislativo ad hoc».

C’è rischio di confusione

Caso vuole, però, che il prossimo 4 marzo 2018 sul canone radiotelevisivo si andrà proprio a votare. Non si rischia di creare confusione?, chiediamo. Non è un po’ controproducente andare a chiedere il canone con una modalità che sembra andare di fretta? «Sono due cose separate - risponde Canova - anche perché la revisione dell’ordinanza sulla radiotelevisione, che ha previsto l’accorciamento dei tempi di riscossione è stata decisa, come detto, nel maggio 2016». E tra le motivazioni, continua la portavoce dell’UFCOM, «vi è proprio quella di far sì che al cambio di sistema possa arrivare il maggior numero di clienti». Detto altrimenti, «non si poteva aspettare».

Coincidenza bizzarra

Null’altro che una coincidenza, insomma. Una coincidenza che fa sicuramente rima con efficienza, ma forse, pensiamo, pecca un po’ di strategia, perché a chi ha ricevuto la fattura in gennaio le nuove tempistiche di riscossione sono apparse alquanto bizzarre, sapendo che in marzo ci sarà proprio una votazione sul canone. Ma tant’è.