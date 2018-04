Primavera sinonimo di... allergie

Il polline delle betulle, fortemente allergizzante, inizia ora a essere nell'aria e vi rimarrà fino a maggio. La stagione inizia in Ticino, dove è particolarmente lunga.

Inizia un periodo difficile per le persone che soffrono del cosiddetto "raffreddore da fieno": il polline delle betulle, fortemente allergizzante, inizia ora a essere nell'aria e vi rimarrà fino a maggio.

Il tempo variabile e più freddo di queste ultime settimane ha ritardato la fioritura e, rispetto alla media pluriennale, la stagione dei pollini inizia circa una settimana dopo, ha comunicato oggi il Centro Allergie Svizzera (aha!). Attualmente - precisa - la quantità di polline registrata nell'aria su entrambi i versanti delle Alpi è ancora limitata.

La stagione del polline di betulla inizia in Ticino, dove è particolarmente lunga. In questa regione e in Vallese inoltre la concentrazione di pollini è maggiore a causa dell'elevata presenza di betulle nei boschi di questi due cantoni, viene precisato.

Il Centro Allergie Svizzera pronostica che quest'anno sarà particolarmente difficile per le persone che soffrono di "raffreddore da fieno". Le betulle infatti producono grandi quantità di pollini ogni due anni e il 2017 era stato un anno nella media. Secondo il Centro Allergie in Svizzera una persona su dieci è sensibile al polline della betulla.

(Ats)