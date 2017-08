Primo d'agosto tempestoso Oltralpe

Il primo d'agosto, dopo essere stato il più caldo di tutti i tempi in alcune zone, è terminato anche con violenti temporali, che nella serata e nella notte hanno portato venti tempestosi e quantitativi record di pioggia. In tutto il nord delle Alpi si segnalano danni e disagi al traffico stradale e ferroviario. Tre persone sono rimaste ferite.

Stando a SRF Meteo a Eschenz (TG) ieri sera in dieci minuti sono caduti 34 millimetri di acqua, una quantità enorme - pari a 34 litri di acqua al metro quadrato - che supera il primato finora detenuto dal Ticino con 33,6 millimetri.

I temporali, a volte accompagnati da grandine, hanno interessato larghissime parti del Paese: il Giura, Basilea, la regione del Reno e del Lago di Costanza, ma anche il Vallese, le Alpi vodesi e quelle bernesi. I fenomeni estremi sono continuati anche nella notte, con venti che hanno raggiunto velocità da uragano: addirittura 170 km/h a Marthalen, comune di pianura zurighese non lontano da Sciaffusa. Qualcuno avrà avuto paura anche a Leibstadt (AG, 134 km/h) e Salen-Reutenen (TG, 133 km/h), mentre in montagna (Monte Rosa, Titlis, Säntis) i venti hanno soffiato con meno forza, intorno a 70-80 km/h.

I temporali e i successivi scoscendimenti hanno provocato il blocco di diverse strade e di due linee ferroviarie nei cantoni di Zurigo e Berna, interruzioni di corrente (10'000 persone interessate nel solo cantone di Berna) e almeno tre feriti, tutti colpiti da rami o alberi caduti: ad Appenzello (uno scooterista), a Visp, in Vallese (una 33enne che stava passeggiando con il bimbo di un anno, rimasto illeso) e a Sion (ferite non gravi per la malcapitata persona). Innumerevoli poi gli interventi dei pompieri. Uno dei più delicati ha interessato una 87enne che è stata tratta in salvo dal suo appartamento ricavato da uno scantinato allagatosi a Steckborn (TG). I fulmini hanno imperversato durante diverse ore: uno di essi ha colpito una casa di Wienacht-Tobel, in Appenzello Esterno, provocando un incendio ma nessun ferito.

Difficile stimare l'entità dei danni: Axa Winterthur prevede 1500 avvisi di sinistro per le sole automobili colpite dalla grandine, con oneri per 4,5 milioni di franchi.

(Ats)