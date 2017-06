Primo sì al congedo anche in caso di adozione

Commissione del Nazionale approva nel principio una proposta presentata in questo senso dal consigliere nazionale PPD, Marco Romano.

Prevedere indennità di perdita di guadagno anche in caso di adozione di un bambino. È quanto chiede un'iniziativa parlamentare di Marco Romano (PPD/TI), il cui progetto preliminare è stato approvato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale (CSSS-N) anche se di strettissima misura: 13 a 12, grazie al voto preponderante del presidente.

Il testo prevede un congedo di due settimane qualora venga adottato un bambino di età inferiore a 4 anni, si legge in una nota odierna dei Servizi del Parlamento. "Per avere diritto alle prestazioni l'attività lucrativa non dev'essere interrotta completamente, è sufficiente una riduzione dell'onere lavorativo di almeno il 20%", si spiega. I genitori adottivi possono scegliere liberamente chi di loro beneficia del congedo e possono anche suddividerlo.

"Come la nascita, anche l'adozione richiede che i genitori possano disporre di un periodo di congedo retribuito, tanto più che la procedura d'adozione è lunga, costellata d'ostacoli e costosa", spiega Romano nel testo. L'obiettivo è "di permettere ai genitori di adattarsi alle esigenze del bambino e della situazione familiare e professionale, che possono variare notevolmente a seconda dei casi".

In caso di interruzione completa dell'attività lucrativa, l'indennità giornaliera ammonterebbe all'80% del reddito realizzato prima dell'inizio del diritto a percepire tale indennità. In caso invece di riduzione dell'onere lavorativo, l'80% verrebbe calcolato sulla quota di reddito in misura proporzionale alla riduzione. "Secondo una stima dell'Amministrazione, i costi della proposta della maggioranza della commissione ammontano a meno di un milione di franchi", si legge nel comunicato odierno.

Una larga minoranza della commissione respinge però per principio il progetto di legge e propone di non entrare in materia. Essa ritiene che un potenziamento nell'ambito delle assicurazioni sociali "metta a dura prova la solidarietà e sia inopportuno alla luce delle difficili condizioni generali di politica finanziaria".

In una fase successiva verrà dunque elaborato un rapporto esplicativo, che verrà discusso in commissione all'inizio dell'anno prossimo. A quel punto la CSSS-N deciderà anche in merito all'avvio di una procedura di consultazione.

(Ats)