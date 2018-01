Pronti al traffico per le "settimane bianche"

Per il periodo delle vacanze invernali fino all'11 marzo, a causa della chiusura dei passi alpini, sull'A2 e la A13 si prevedono colonne, in particolar modo nei fine settimana.

Per il periodo delle vacanze invernali, dal 27 gennaio all'11 marzo, in Svizzera e nei paesi limitrofi, si prevede traffico inteso sulle strade d’accesso alle regioni di montagna e alle stazioni di sci, in particolar modo durante i fine settimana. Anche in settimana si potranno verificare rallentamenti in autostrada a causa al traffico pendolare. Questo soprattutto la mattina tra le 7 e le 9 e la sera dalle 17 alle 19.

In inverno molti passi alpini sono innevati e quindi chiusi al traffico, di conseguenza, gli automobilisti utilizzeranno maggiormente i percorsi alternativi passando dalla A2 del San Gottardo e dalla A13 del San Bernardino dove potrebbero formarsi code e tempi d’attesa. I viaggiatori dovranno pazientare anche alle stazioni di carico per i treni navetta.

Nei freddi giorni invernali gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla neve, al ghiaccio e alla fitta nebbia, adattando la guida a queste particolari condizioni stradali. Il giusto equipaggiamento invernale, fortemente raccomandato anche da Viasuisse, aiuta a sentirsi maggiormente sicuri sulle strade.

Strade principali e valichi di frontiera

Possibili disagi sui seguenti tratti:

Spiez – Kandersteg

Gampel – Goppenstein (rientri)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Briga

Bellinzona – Locarno

Così come su diverse strade principali dell’Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali vallesane.

Possibili rallentamenti e attese anche ai valichi di frontiera di Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen.

Treni navetta

Per le partenze sono previste attese sabato, tra le 10 e le 15 circa, alle stazioni di Realp per la linea della Furka, a Kandersteg per il Lötschberg e a Klosters-Selfranga per la Vereina.

Per i rientri sono previste colonne sabato tra le 11 e le 16 e domenica tra le 15 e le 18 circa, alle stazioni di Oberwald per la linea della Furka, a Goppenstein per il Lötschberg e a Sagliains per la Vereina.

(Red)