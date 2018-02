Prova delle sirene superata al...98%

Da una prima valutazione solo il 2% delle 7200 sirene fisse non ha funzionato. In diversi Cantoni vi sono stati problemi con l'attivazione dell'allarme acqua.

Il 98% delle 7200 sirene fisse e mobili per l'allarme generale in Svizzera ha funzionato perfettamente oggi durante la prova annuale svoltasi dalle 13.30 in poi. In diversi cantoni si sono invece verificati problemi con l'attivazione dell'allarme acqua.

La valutazione si basa sui primi risultati comunicati all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dai Cantoni subito dopo la prova. Per un quadro completo ci vorrà qualche settimana, ma si può dire che il risultato non si discosta dalla media degli scorsi anni.

Sirene difettose

Fra chi ha segnalato disguidi, l'Ufficio del militare e della protezione civile dei Grigioni ha riferito che non è stato possibile attivare l'allarme acqua tra le 14.00 e le 15.00 a causa di un guasto al sistema. Per l'allarme generale sono state attivate 33 sirene e 3 non hanno funzionato.

In Svizzera ci sono circa 7200 sirene per dare l'allarme generale alla popolazione in caso di pericolo; 5000 sono fisse e 2200 mobili. Delle sirene fisse circa 600 sono combinate, utilizzate per dare sia l'allarme generale, sia quello per l'acqua. Cantoni e comuni devono riparare o sostituire immediatamente le difettose.

L'UFPP ricorda che negli ultimi anni tutte le 5000 sirene fisse sono state collegate al sistema di telecomando unificato Polyalert; così è possibile attivarle in modo mirato da un unico centro di comando cantonale, di regola dalla polizia cantonale.

Nuova piattaforma "Alertswiss"

Dal prossimo autunno, oltre all'attuale sistema con sirene e informazione via radio, l'allarme sarà trasmesso alla popolazione anche tramite nuovi servizi sulla piattaforma Alertswiss. In particolare una app consentirà alla popolazione di ricevere i comunicati d'allarme e le informazioni rilevanti direttamente tramite messaggi push.

Parallelamente i comunicati saranno pubblicati sul sito di Alertswiss. Informazioni e regole di comportamento si trovano anche nel sito dell'UFPP e alle pagine 680 e 681 di Teletext dei canali SRG-SSR.

