Psicologi e negoziatori in formazione in Ticino

"Il ruolo dello psicologo nelle cellule dei negoziatori”: è questo il tema delle tre giornate di formazione, in corso di svolgimento in Ticino e organizzate dalla Polizia cantonale, che mettono sotto la lente gli interventi di polizia in situazioni di crisi. Situazioni che vedono protagonisti individui sia psichicamente disturbati, sia motivati da intenzioni criminali o di estremismo religioso e politico. Eventi purtroppo di stretta attualità visti i tragici fatti di cronaca che in passato hanno già interessato anche la Svizzera.

Da evidenziare la presenza dello psicologo giudiziario canadese Michel St.Yves, uno dei massimi esperti mondiali in ambito di negoziazione e scienze del comportamento criminale.

"La Polizia cantonale dimostra, anche in questo ambito, il suo dinamismo e di essere al passo coi tempi proponendo un momento formativo, con la presenza di psicologi e negoziatori di polizie svizzere ed estere", si legge in un comunicato stampa, nel quale viene spiegato che tale formazione è nata "dalla sempre più pressante esigenza di approfondire il ruolo dello psicologo all’interno della cellula dei negoziatori e più in generale di riflettere sull’intervento di polizia in situazioni di crisi con individui disturbati, armati e barricati nonché in episodi legati al terrorismo". Aspetti estremamente importanti per le attività del Gruppo negoziatori della Polizia cantonale che, affiancato dalla psicologa del Corpo, interviene in caso di presa d’ostaggi, sequestri, intenti suicidali e persone barricate.

Il Ticino è quindi in prima linea quale organizzatore di un evento formativo di questo livello, nel proporre un metodo di intervento che collochi la parola e di riflesso la negoziazione, fra gli strumenti principali a disposizione per risolvere queste situazioni di crisi. Tecniche che impongono una costante preparazione dei negoziatori per garantire l’unità di dottrina durante gli interventi.

La formazione specialistica permetterà al Gruppo negoziatori e alla consulente psicologa della Polizia cantonale di allinearsi alle direttive internazionali in termini di procedure e qualità degli interventi. Si tratta di un’occasione rilevante per lo sviluppo di nuove competenze tecniche e per lo scambio di informazioni con realtà ed esperienze di diverse nazioni. In quest’ambito Michel St-Yves sviluppa argomenti legati alle tecniche d’intervento in situazione di crisi, alla valutazione del rischio di suicidio-omicidio in fase di negoziazione, alla comunicazione con persone disturbate psichicamente, ai modelli di predizione e al nuovo tema della negoziazione con persone che compiono azioni terroristiche motivate dall’estremismo religioso.

Presenterà inoltre la sua esperienza diretta vissuta come psicologo esperto di analisi del comportamento e consulente in situazioni di crisi, negli Stati Uniti ed in Canada. Il momento formativo si rivolge in una prima fase agli psicologi attivi nelle cellule negoziatori di alcune polizie svizzere con la presenza di due psicologhe provenienti dall’estero, dalla Polizia francese (RAID) e dalla polizia di Milano. In una seconda fase è quindi aperta anche ai negoziatori di alcune polizie svizzere e di fedpol.

Chi è Michel St-Yves?

Psicologo giudiziario presso la Divisione dell’analisi del comportamento alla Sicurezza del Québec dal 2002. Attivo in ambito di inchieste criminali per stabilire il profilo psicologico dei sospettati e preparare gli interrogatori. Specialista in situazioni di crisi come consulente per i comandanti e negoziatori. Incaricato del corso di criminologia presso l’università di Montréal dal 2002. All’attivo numerose pubblicazioni, da menzionare: Psychologie des entrevues d’enquête: de la recherche à la pratique et Psychologie de l’enquête criminelle: la recherche de la vérité.

(Red)