Puidgemont atteso a Ginevra

L'esautorato presidente catalano Carles Puigdemont è atteso domenica sera a Ginevra al Festival internazionale del film sui diritti umani (FIFDH). Parteciperà a un dibattito sull'autodeterminazione in cui interverrà anche l'ex presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey, riferisce oggi lo stesso FIFDH.

Accusato di ribellione in Spagna dove rischia 30 anni di carcere, Puigdemont, che si è autoesiliato a Bruxelles, ha detto in un'intervista alla radiotivù romanda (RTS) che non intende stabilirsi in Svizzera: "Amo troppo l'idea di essere in questa patria che è l'Europa", ha sottolineato.

Dopo le recenti elezioni, Puigdemont ha rinunciato provvisoriamente a diventare presidente del governo catalano e dirige un Consiglio della Repubblica dal suo esilio belga.

Ha invece trovato rifugio a Ginevra Anna Gabriel, dopo il mandato d'arresto spiccato in febbraio nei suoi confronti. Altri quattro dirigenti indipendentisti catalani sono in detenzione provvisoria da diversi mesi.

(Ats)