In quale città si vive meglio?

Secondo un'indagine di Mercer Quality of Living, Vienna si piazza per il nono anno consecutivo al primo posto. Al secondo invece Zurigo.

La città in cui si vive meglio al mondo? Secondo la ventesima edizione dell’indagine Mercer Quality of Living è Vienna, e lo è per il nono anno consecutivo grazie a mezzi di trasporto pubblici ad alta sicurezza e ben strutturati e una varietà di strutture culturali e ricreative. L'Europa si conquista il podio: nella classifica, subito dopo la capitale austriaca vengono Zurigo, Auckland e Monaco di Baviera (terze parimerito).

La città con la qualità della vita più alta del Nord America è Vancouver, al quinto posto della classifica generale; Singapore e Montevideo sono rispettivamente le città più alte nel ranking in Asia e in America Latina, rispettivamente al 25esimo e 77esimo.

Nella graduatoria la Svizzera figura ancora nei primi 10 con Ginevra che si aggiudica l'ottavo posto e Basilea il decimo.

E L'Italia? In 42 esima posizione c'è Milano, mentre per trovare Roma bisogna scorrere l'indice fino alla posizione 57, la stessa del 2017.

(Ats)