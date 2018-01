Quando l'infezione si contrae in ospedale

Durante il loro ricovero in un ospedale svizzero molte persone contraggono un’infezione. Da una misurazione condotta dal gruppo di esperti Swissnoso in 96 ospedali emerge che il 5,9% dei pazienti ha sofferto di un’infezione nosocomiale. La misurazione, sostenuta dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è considerata una pietra miliare importante della Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali (Strategia NOSO). Lo scopo è migliorare la situazione negli ospedali, segnatamente grazie a una migliore applicazione degli standard d’igiene.

Con una quota del 5,9 per cento, la Svizzera si situa nella media europea delle infezioni nosocomiali (infezioni associate all’assistenza sanitaria). Infatti l’ultimo rilevamento europeo del 2011-2012 ha fatto registrare un valore pari al 6 per cento. In questi rilevamenti della prevalenza puntuale i dati devono essere rilevati e registrati nel medesimo giorno per ogni singola stazione/reparto.

Negli ospedali svizzeri di grandi dimensioni si osserva un maggior numero di infezioni rispetto a quelli piccoli o medi, poiché i pazienti ricoverati nelle grandi strutture di regola sono affetti da malattie più gravi. Inoltre gli ospedali più grandi eseguono interventi maggiormente a rischio.

Come già rilevato in altre indagini, le infezioni postoperatorie di ferite (29% del totale) risultano le più frequenti, seguite dalle infezioni delle vie respiratorie inferiori (18%), delle vie urinarie (15%) e del flusso sanguigno (13%). Le infezioni colpiscono soprattutto i pazienti più anziani e i pazienti della medicina intensiva.

Misurazioni regolari sono importanti

Alla misurazione nazionale hanno preso parte 96 ospedali che ogni volta in un solo giorno, tra aprile e giugno del 2017, hanno rilevato dati relativi a infezioni associate all’assistenza sanitaria su 13mila pazienti.

Nei prossimi anni si prevede di ripetere questo genere di rilevamento per documentare i progressi nella lotta contro le infezioni evitabili negli ospedali svizzeri.

Il rilevamento in Svizzera da parte di Swissnoso è stato effettuato per la prima volta secondo standard internazionali, parallelamente al rilevamento dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in tutti gli Stati dell’UE. A conclusione di quest’ultimo, nel corso del 2018, i risultati saranno confrontabili con quelli attuali ottenuti in Svizzera.

Base importante per contenere le infezioni nosocomiali

Dai risultati del rilevamento della prevalenza puntuale 2017 risulta un quadro delle infezioni nosocomiali e dell’impiego di antimicrobici su scala nazionale. Questi dati permettono agli ospedali di analizzare i propri risultati e di agire laddove necessario. Con 96 ospedali ha partecipato al rilevamento più della metà degli ospedali acuti in Svizzera. Nei prossimi studi questo numero dovrebbe ancora crescere.

Con la Strategia NOSO l’UFSP, in collaborazione con i Cantoni, gli ospedali, le case di cura e altri importanti attori a livello svizzero intende rafforzare l’applicazione degli standard d’igiene, la sorveglianza e la prevenzione, nonché sviluppare la formazione e la ricerca.

