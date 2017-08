Quei migranti scomparsi

di Vittorio Bianchi

I numeri sulle richieste d’asilo in Svizzera, pubblicati qualche settimana fa, parlavano di un netto calo. Ma alcuni dati sono passati in sordina. Solo nel 2017 si sono perse le tracce di almeno 4mila richiedenti asilo.

A confermarlo in un’intervista con il GdP per analizzare l’efficienza della Svizzera nel gestire e finalizzare i rimpatri (in Paesi terzi o nel quadro dell’accordo di Dublino) è il capo dell’informazione e della comunicazione della SEM Martin Reichlin. Si suppone, e si auspica, che queste abbiano nel frattempo lasciato il Paese.

Ma non è scontato. La cosa interessante è che se si confronta questa voce statistica con quella degli altri anni si può notare che il numero è in aumento. Se già nel 2015 le “uscite fuori controllo” (“unkontrollierte Abreisen”), come le ha denominate la Segreteria per la migrazione - in gergo quelle di cui non si sa che fine abbiano fatto - erano tante, ossia oltre 5mila, nel 2016 sono esplose: il numero è infatti raddoppiato toccando quota 9mila.