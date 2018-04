Raiffeisen lancia un'inchiesta interna

Il consiglio d'amministrazione ha incaricato Bruno Gehrig di esaminare il periodo in cui a capo del gruppo bancario c'era Pierin Vincenz.

Raiffeisen lancia un'inchiesta interna indipendente diretta da Bruno Gehrig per esaminare il periodo in cui Pierin Vincenz era a capo del gruppo bancario. L'obiettivo è di verificare gli acquisti di partecipazioni effettuati dalla banca per identificare eventuali irregolarità.

"Il consiglio d'amministrazione di Raiffeisen vuole fare luce sul passato per garantire la trasparenza", ha sottolineato il gruppo bancario svizzero in una nota odierna.

La scelta è ricaduta sul 71enne Bruno Gehrig, il quale "dispone di grande esperienza in funzioni dirigenziali e di vigilanza nel settore dei servizi finanziari", rileva Raiffeisen.

Gehrig ha inoltre presieduto i consigli di amministrazione di Swiss Life e Swiss, ed è stato membro dei cda di Roche e UBS, facendo anche parte del comitato esecutivo della Banca nazionale svizzera (BNS).

(Ats)