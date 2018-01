Record di terremoti in Svizzera nel 2017

L'anno scorso sono stati circa 1230 i movimenti tellurici registrati in Svizzera e nei paesi limitrofi: una cifra record. Una scossa che il 3 marzo scorso ha raggiunto magnitudo 4,6 è stata la più forte misurata negli ultimi dieci anni.

L'alto numero di terremoti è in buona parte legato al potenziamento delle stazioni di rilevamento, indica in una nota il Servizio sismico svizzero del Politecnico federale di Zurigo. Le stazioni sono oggi in grado di misurare anche terremoti di magnitudo molto debole e nel 2017 i "microsismi" di magnitudo inferiore a 1,0 sono stati più di 700. I movimenti di magnitudo superiore a 2,5 - che sono quindi risultati percettibili dagli abitanti - sono stati 23. Questo dato corrisponde esattamente alla media degli ultimi 42 anni.

La scossa più forte, di magnitudo 4,6, è stata registrata il 3 marzo a Urnerboden (UR), in una zona al confine fra i cantoni di Uri, Svitto e Glarona. Questo terremoto è stato risentito in gran parte della Svizzera ed ha provocato danni di lieve entità ad alcuni edifici in prossimità dell'epicentro. Il secondo sisma più forte del 2017 è stato quello di magnitudo 4,3 stato registrato il primo luglio con epicentro a Château-d'OEx (VD).

Lo scorso anno sono stati inoltre percepiti nettamente dalla popolazione il terremoto presso Vallorcine (Francia) del 20 marzo (magnitudo 3.0), quelli vicino a Sion (VS) del 2 giugno e del 5 agosto (magnitudo 3.3 e 2.4), così come quello nei pressi di Zugo (ZG) del 21 novembre (magnitudo 3.3).

Le oscillazioni annuali della frequenza dei terremoti sono normali e non permettono di fare previsioni sulla futura attività sismica. Un forte terremoto di magnitudo 6 si verifica in Svizzera mediamente una volta ogni 50 a 150 anni. La probabilità che questo accada nell’anno 2018 è quindi dell’1 percento circa.

(Red/Ats)