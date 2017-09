Riapre la cantonale in Bregaglia

Nella sua quotidiana informazione ai media, il Comune di Bregaglia rende noto che a partire da giovedì prossimo alle 6.30 sarà riaperta la strada cantonale H3 del Maloja. Dal momento che il traffico avverrà a senso unico attraverso Promontogno, si dovranno calcolare attese di circa 30 minuti. L’apertura è possibile solo durante le ore diurne. Fino a nuovo avviso la strada rimarrà infatti chiusa dalle ore 20 alle ore 6.30.

Lo stato maggiore comunale ha inoltre decise che sempre nella giornata di giovedì gli abitanti di Bondo, Spino e Sottoponte potranno accedere alle proprie case. Punto d’incontro sarà, come la settimana scorsa, il Checkpoint Crotto Semadeni. Da questo punto gli abitanti verranno accompagnati alle proprie abitazioni. Vi sarà la possibilità di accesso per le zone verdi, arancione e rosse di Bondo, Spino e Sottoponte. Il Checkpoint è in funzione dalle ore 8 alle 20.

Gli edifici che si trovano nella zona blu (danneggiati dalle colate di detriti), dopo l’ultima colata devono ancora essere controllati. I proprietari saranno contattati dal Comune.

A Bondo, Spino e Sottoponte mancano l’elettricità, così come l’acqua, la canalizzazione e la telefonia fissa. Nella zona del ponte Spizarun bisogna tener conto e prestare particolare attenzione al molto traffico in entrata e uscita dal cantiere.

