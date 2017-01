Ricca donazione all'aeroporto di Zurigo

Uno sconosciuto ha depositato 25 banconote da 1'000 franchi nella sfera in plexiglas presso lo scalo zurighese per la fondazione SOS villaggi dei bambini.

Uno sconosciuto ha depositato alla fine di novembre 25 banconote da 1000 franchi nella sfera in plexiglas che all'aeroporto di Zurigo serve a raccogliere donazioni in favore della fondazione SOS villaggi dei bambini.

Si tratta della più importante donazione in contanti mai fatta alla fondazione, ha detto all'ats Isabel Rutschmann, portavoce di SOS villaggi dei bambini Svizzera, confermando una notizia del portale 20minuten.ch.

"Dietro a questa donazione dev'esserci una storia particolare", ha aggiunto la Rutschmann. I motivi che hanno spinto l'ignoto donatore a lasciare l'ingente somma nella sfera in cui generalmente finiscono gli spiccioli e le banconote che i viaggiatori non possono più utilizzare non sono tuttavia noti. Utilizzeremo quei soldi dove servono, ha proseguito la portavoce.

Fondata nel 1964, SOS villaggi dei bambini è attiva in 134 paesi e territori, dove si adopera per creare strutture sociali durature in favore dei bambini bisognosi e delle loro famiglie.

(Ats)