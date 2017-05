Ridare vita ai fienili inutilizzati

In Svizzera, gli edifici agricoli inutilizzati devono poter essere trasformati più facilmente in abitazioni, sull'esempio di quanto avviene in Ticino con i rustici. È l'opinione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) che ha depositato una mozione che va in questa direzione. Due le condizioni poste: la loro identità deve essere preservata e l'ente pubblico non deve assumersi costi e obblighi supplementari.

La CAPTE auspica una tutela del patrimonio culturale rappresentato dai "mazots", i "raccards" e altri fienili degni di protezione. Propone di autorizzare, a determinate condizioni, la trasformazione in abitazioni di edifici agricoli inutilizzati situati al di fuori della zona edificabile. È quanto emerge dalla seduta di martedì 16 maggio in seguito ad un’iniziativa del Cantone dei Grigioni, sostenuta da un’altra iniziativa dall’identico tenore presentata dal Cantone del Vallese, che chiede che gli edifici agricoli inutilizzati possano essere ridestinati a scopo abitativo nell’ambito delle possibilità di ampliamento esistenti, sempre che la loro identità ne sia preservata e l’ente pubblico non abbia ad assumersi costi od obblighi supplementari,

Patrimonio culturale da preservare

La Commissione riconosce che un certo numero di "mazots", di "raccards" e di altri fienili rappresenta un prezioso patrimonio culturale che rischia di sparire se non si interviene. Constatando che in Svizzera ne esistono diverse centinaia di migliaia, essa ritiene che non possano né debbano essere trasformati tutti in abitazioni e che occorra pensare a una soluzione che implichi una pianificazione cantonale concordata. Per garantire il rispetto della separazione fra zone edificabili e zone non edificabili, occorrerà assicurarsi che i cambiamenti di destinazione al di fuori della zona edificabile non comportino generalmente un uso del territorio più esteso, intensivo o perturbatore. Dato che i piani direttori cantonali sono soggetti all’approvazione della Confederazione, sarà possibile garantire una certa uniformità sull’insieme del territorio. Queste riflessioni possono trovare spazio negli attuali lavori di revisione della legge sulla pianificazione del territorio. La Commissione ha quindi deciso con 8 voti contro 5 di presentare una mozione che vada in questa direzione e ha deciso all’unanimità di non dare seguito all’iniziativa dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese.

Per garantire il rispetto della separazione fra zone edificabili e zone non edificabili, occorrerà quindi assicurarsi che i cambiamenti di destinazione "non comportino generalmente un uso del territorio più esteso, intensivo o perturbatore". Dato che i piani direttori cantonali sono soggetti all'approvazione della Confederazione, sarà comunque possibile garantire una certa uniformità sull'insieme del territorio, conclude la CAPTE-S.

(Red/Ats)