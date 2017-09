Rimpatri (in)volontari?

di Vittorio Bianchi

Una trafila burocratica, non poco complessa, scandisce gli stadi che portano all’ammissione o all’espulsione di un richiedente asilo. Lì in mezzo, poco prima dell’espulsione e poco dopo il rifiuto dell’asilo, vi è la carcerazione amministrativa. Ma andiamo con ordine. Le statistiche della SEM hanno confermato che nel 2016, 8.436 persone hanno lasciato la Confederazione sotto il controllo delle autorità. Nei primi sei mesi del 2017 le espulsioni sono state 2.870.

Tipi di carcerazione

Allo scopo di realizzare una procedura di allontanamento controllata, la legge prevede la carcerazione amministrativa. Questa scatta nel caso in cui una persona risieda in Svizzera senza permesso di soggiorno e non abbia lasciato il Paese a seguito di un respingimento della richiesta d’asilo. Vi sono tre tipi di internamento: preliminare, in vista di rinvio coatto e cautelativo. Come ci spiega Rico Vinzenz, responsabile del carcere di Zurigo per l’espulsione dei migranti, il più grande della Confederazione, «la carcerazione amministrativa garantisce: a) di stabilire l’identità di un migrante b) di organizzare il suo allontanamento o la sua espulsione». Nel carcere di Zurigo ne arrivano più di 1.000 ogni anno. Le spese si aggirerebbero sui 600 franchi al giorno per migrante. Le strategie per l’espulsione variano da Cantone a Cantone, «Argovia per esempio utilizza molto la carcerazione cautelativa, che mette pressione sul migrante affinché decida di andarsene volontariamente, mentre Zurigo punta più sull’espulsione in vista di rinvio coatto, anche per una questione di costi», rivela Vinzenz. Il numero totale di migranti rinchiusi nelle prigioni cantonali svizzere in attesa di rinvio non è stato reso noto, nè tantomeno i costi.