Rissa in un centro asilanti

L'alterco ha avuto luogo venerdì sera a Menziken, in Argovia. I giovani coinvolti erano sotto l'effetto dell'alcol. Tre persone sono rimaste ferite e due sono finite in manette.

Momenti di tensione ieri sera in un centro per richiedenti asilo di Menziken (AG): tre eritrei, di età compresa tra i 17 e 18 anni, sono rimasti feriti e hanno dovuto essere trasportati in ospedale in seguito a un alterco che ha coinvolto più persone.

Secondo le prime indagini i giovani coinvolti erano sotto l'influsso dell'alcol, informa un comunicato odierno della polizia cantonale. La nota precisa che sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine cantonali e regionali. Due 17enni sono stati arrestati.

È stata aperta un'inchiesta penale per determinare le circostanze dell'accaduto. Il Ministero pubblico di Zofingen-Kulm ha richiesto gli esami del sangue e dell'urina di tutte le persone coinvolte.

(Ats)