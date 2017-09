"Ritorno ad Erasmus nel 2021"

La Svizzera dovrebbe reintegrare il programma di scambio europeo di studenti Erasmus+ nel 2021. È quanto prevede la soluzione del Consiglio federale sostenuta oggi dal Consiglio degli Stati. Quest'ultimo auspica tuttavia che le trattative su questo dossier riprendano al più presto.

Il Consiglio federale propone una via Svizzera ad Erasmus fino al 2020. In questo modo viene di fatto prorogata la soluzione transitoria adottata nel febbraio 2014 dopo la sospensione dei negoziati su Erasmus+ decisa da Bruxelles in seguito al sì popolare all'iniziativa UDC "contro l'immigrazione di massa", ha dichiarato in aula a nome della commissione Häberli-Koller (PPD/TG).

Anche se la soluzione non è ideale, perlomeno dà certezza giuridica per la pianificazione, ha sostenuto il "senatore" Didier Berberat. Inoltre, argomento importante, non sono necessari mezzi finanziari supplementari. Ad ogni modo, ha sottolineato Berberat, questa via "nazionale" non può che essere transitoria, per evitare di danneggiare ulteriormente gli istituti, gli ambienti scientifici e gli studenti interessati.

Senza opposizione, la Camera dei Cantoni ha quindi approvato un credito di 114,5 milioni di franchi per il periodo 2018-2020 allo scopo di permettere alla Svizzera di partecipare al programma europeo di scambio tra studenti, ma solo in qualità di paese terzo. Dopo questo voto scontato, i "senatori" hanno tuttavia insistito affinché la Confederazione riprenda al più presto i negoziati con l'Ue. Per 28 voti a 11 hanno quindi approvato una mozione della loro commissione che incarica il Governo a aprire una tavola delle trattative in tempi brevi.

(Ats)