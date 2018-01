Ritorno alla normalità a Zermatt

Zermatt è di nuovo collegata col resto del mondo via terra: i treni hanno ripreso a circolare oggi alle 17. Sull'arco di quattro giorni, gli elicotteri di Air Zermatt hanno trasportato oltre 5000 persone.

Questa mattina il noto villaggio vallesano ai piedi del Cervino era ancora isolato a causa di frane e valanghe. Oltre alle numerose persone, gli elicotteri hanno trasportato anche prodotti freschi per i negozi e per gli alberghi.

In totale, da sabato sera, per attenuare i disagi ai clienti, sono state distribuite 1600 salsicce, 25 chili di pane, l'equivalente di 20 forme di formaggio raclette, 120 litri di vin brulé, 280 litri di tè, 800 caffè, 48 bottiglie di vino bianco e molto altro. L'approvvigionamento è stato sempre garantito e le persone non hanno mai corso pericoli, ha sottolineato l'ufficio del turismo locale in un comunicato odierno.

Dalle 17 pian piano è iniziato il ritorno alla normalità, con i treni navetta che hanno ripreso il servizio fra Zermatt e Täsch. Per l'occasione numerosi convogli supplementari sono stati messi a disposizione dalla compagnia Matterhorn Gotthard Bahn. Fra Täsch e Visp circolano ancora bus sostitutivi: la ferrovia su questa tratta rimarrà bloccata almeno fino a domani.

(Ats)