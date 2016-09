Romancio a rischio all'Uni di Zurigo

L'ETH ha deciso di sospendere il contributo che garantiva all'università un posto di assistente per i corsi della quarta lingua nazionale. Ora si cercano altri finanziatori.

Insegnamento del romancio a rischio all'Università di Zurigo. Il Politecnico federale ha infatti deciso di sospendere un contributo di 100'000 franchi che finora garantiva un posto di assistente per i corsi nella quarta lingua nazionale all'ateneo zurighese.

Il finanziamento era stato fissato nell'ambito di un accordo raggiunto 30 anni fa fra le due Alte scuole, che inizialmente offrivano congiuntamente i corsi in romancio. L'accordo fra il Politecnico (ETH) e l'Università scade alla fine del 2017. Per dare all'Università tempo per cercare altrove i soldi, il versamento è comunque assicurato fino al 2018, ha detto all'ats un portavoce dell'ETH, confermando una notizia pubblicata oggi dal "Tages Anzeiger" e dal "Bund".

(Ats)