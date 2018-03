Rupperswil: sentenza di ergastolo

Detenzione a vita e internamento ordinario per il 34enne a processo. Questa la pena del presidente del Tribunale distrettuale di Lenzburg.

Detenzione a vita e internamento ordinario per il 34enne a processo in Argovia per il "massacro di Rupperswil". Il presidente del Tribunale distrettuale di Lenzburg, Daniel Aeschbach, ha dichiarato l'imputato colpevole di tutti capi d'accusa.

L'uomo, un 34enne svizzero con tendenze pedofile conclamate, doveva rispondere di assassinio plurimo, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale e possesso di materiale pornografico.

Il 21 dicembre 2015, l'uomo ha sgozzato con un coltello una madre di famiglia 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni a l'amica del primogenito che si trovavano nell'abitazione di Rupperswil. Prima di sterminare la famiglia ha mandato la madre a prelevare 11'000 franchi ad un bancomat e ha abusato sessualmente del figlio minore. Dopo il massacro, ha cosparso l'abitazione di olio per torce e le ha dato fuoco.

L'uomo, fino ad allora incensurato, aveva pianificato minuziosamente il suo atto criminale. È stato arrestato a quasi sei mesi dai fatti, mentre stava preparando analoghi attacchi ai danni di famiglie con bambini fra gli 11 e i 15 anni, nei cantoni di Soletta e Berna.

Nei suoi confronti la pubblica accusa ha richiesto la pena massima prevista dall'ordinamento svizzero, ossia l'ergastolo seguito dall'internamento a vita. La difesa si è invece battuta per una riduzione della pena a 18 anni di detenzione.

