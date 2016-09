A San Gallo si studia al ristorante

Per ovviare alla mancanza di spazi presso la locale università, due ristoranti della città hanno messo a disposizione i propri spazi per chi vuole studiare al mattino.

Non solo per papille gustative.

Due ristoranti di San Gallo si sono fatti avanti per risolvere i problemi di spazio dell'Università cittadina e hanno messo a disposizione, al mattino, aree per gli studenti. L'associazione di settore "Gastro St. Gallen" si augura che l'iniziativa porti vita e incassi per i locali.

Gli edifici principali dell'Università di San Gallo (HSG) sono concepiti per 5'000 studenti, ma nel semestre in corso si contano 8'400 iscritti. Il problema si ripercuote in particolare sulle aree dedicate allo studio, sulla biblioteca e sulla mensa.

Per questo motivo la direzione dell'ateneo, in collaborazione con Gastro St. Gallen, ha lanciato il progetto "Edu-Rooms", che mette a disposizione degli studenti i locali di due ristoranti, il "Zum Goldenen Leuen" e il "Bierfalken". Entrambe le strutture vengono dotate di connessione ad Internet gratuita e prese elettriche in quantità sufficiente, si legge in un comunicato odierno. I costi sono a carico dell'HSG.

L'unica condizione posta agli studenti è quella di effettuare almeno una consumazione nel ristorante. L'iniziativa non è riservata solo agli studenti universitari, ma potrà essere sfruttata anche da iscritti ad altre scuole o da semplici clienti. Il progetto ha una fase pilota di due anni e in caso di successo altri ristoranti potrebbero aderire.

(Ats)