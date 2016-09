Scassinavano scuole: fermati due giovani

A San Gallo due 26enni avrebbero compiuto in tutto 37 effrazioni per un bottino che si aggira intorno ai 70mila franchi.

Due 26enni sono stati fermati dalla polizia sangallese per aver presumibilmente compiuto in tutto 37 effrazioni, di cui 16 insieme, in scuole e locali disabitati di istituzioni della città di San Gallo.

Il valore totale dei bottini si aggira attorno ai 70'000 franchi mentre i danni ammontano a 100'000 franchi, informano le autorità cantonali in un comunicato odierno.

(Ats)