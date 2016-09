Schianto FA-18: forse causato da dati errati

Manca ancora la certezza, ma secondo quanto reso noto oggi dalla trasmissione della SRF “10vor10”, lo schianto dell'FA-18 avvenuto lunedì scorso sul Passo del Susten, sarebbe stato provocato dalla trasmissione di dati errati partiti dalla torre di controllo di Meiringen.

La SRF, citando “fonti bene informate”, afferma che la torre di controllo, nei pressi della pista da cui partì il velivolo, avrebbe comunicato dati errati sull'altitudine. L'errore sarebbe stato notato, ma era già troppo tardi. Un'inchiesta è stata quindi aperta, ha confermato al canale Tobias Kühne, portavoce della giustizia militare, «ma per ora i dati in nostro possesso non sono ancora completi né definitivi». «Non abbiamo ancora sentito tutti i dipendenti. Per questo motivo per ora ci atteniamo alla “presunzione d’innocenza”» ha aggiunto il portavoce.

La visita dei famigliari

Intanto in giornata i famigliari del pilota 27enne che ha perso la vita sono stati portati in elicottero sul luogo dell'incidente, al confine tra i cantoni di Berna e Uri.

La maggior parte, su propria richiesta, era accompagnata da un membro del Care-team di assistenza psicologica, ha indicato all'ats il portavoce dell'esercito Daniel Reist.

Attualmente sul posto una ventina di specialisti sono alla ricerca dei frammenti dell'aereo, schiantatosi poco sotto una cresta. Il recupero dei resti è reso difficile, poiché sono sparsi su un erto pendio roccioso con ghiacciaio ad oltre 3000 metri di quota.

"Cerchiamo di raccogliere il maggior materiale possibile", ha detto Reist. Più della velocità del recupero è però importante la sicurezza degli uomini impegnati nell'operazione, ha aggiunto. Per poter raggiungere luoghi difficili, in parte a strapiombo, costoro devono assicurarsi con corde. Per il trasporto del materiale trovato sono impiegati diversi elicotteri.

